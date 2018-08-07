Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«В пользу государства»: миллиарды Петросяна требуют конфисковать
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Сергей Безруков порыбачил с двухлетней дочкой
Родные и друзья семьи Хачатурян рассказали о жизни сестер-убийц
Ангелы Чарли: Бэрримор и Диаз вместе сходили на шопинг
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Дележ имущества со Степаненко вскрыл настоящую фамилию Петросяна
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок
Умерла актриса Шарлотта Рэй
Молодая помощница Петросяна беременна - СМИ
СМИ поведали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
Мать убивших отца сестер сделала громкое заявление - СМИ
Выплыло прошлое Хачатуряна, убитого дочерьми
Адвокат Петросяна рассекретил личную жизнь Степаненко
"Без краски": в Сети смеются над Пугачевой - СМИ
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Бондарчук купил квартиру напротив Кремля
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
12:50 (мск), источник: БЕЛТА

В Речицком районе течение реки унесло девочку и мужчину

6 августа в Речицком районе течением реки унесло девочку и мужчину. Теперь их разыскивают спасатели. Эту информацию сообщает Гомельская областная организация ОСВОД.

Вечером недалеко от поселка Горваль мужчина и женщина, а также две 11-летние девочки отправились на Березину. Сначала они шли по отмели, после чего попали в течение. Женщина и девочка выбрались, второго ребенка и мужчину унесло течением. Спасатели ведут поисковые работы.

Все новости региона
 В Вене полицейским собакам выдали спецобувь
Гороскоп на неделю с 6 по 12 августа
Названы регионы России, где могут смениться губернаторы
Туристка покорила Монблан и обнаружила там выпивающих россиян
Где находится самое опасное озеро в мире
Актера «Такси» Сами Насери ударили по лицу в московском баре
Как естественный отбор беспощадно уродует животных
Не менее 150 человек получили ожоги во время купания в Индии
Почему на государственных флагах нет фиолетового цвета
Спорт
Овечкин, Радулов и Ковальчук пашут на тренировках (видео) Видео, в которых очень много железа
Hi-Tech
Паспорта уходят в прошлое Россияне смогут забирать посылки без удостоверения личности.
Авто
АВТОВАЗ пообещал новинку, которая «изменит всё» На официальных страничках марки Lada появился снимок пяти автомобилей, накрытых покрывалами
Кино
81-летний Роберт Редфорд объявил о завершении актерской карьеры Драма «Старик и ружье» станет его прощальным проектом
Недвижимость
Почему в России столько одинаковых домов
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Леди
История любви Степаненко и Петросяна: она была его музой 30 лет Их роман начался, когда оба были в отношениях. Степаненко не побоялась стать четвертой женой юмориста и не прогадала.
Дети
72-летний Евгений Петросян готовится стать отцом В Сети появилась новость о том, что возлюбленная юмориста беременна.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь