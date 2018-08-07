В Речицком районе течение реки унесло девочку и мужчину
6 августа в Речицком районе течением реки унесло девочку и мужчину. Теперь их разыскивают спасатели. Эту информацию сообщает Гомельская областная организация ОСВОД.
6 августа в Речицком районе течением реки унесло девочку и мужчину. Теперь их разыскивают спасатели. Эту информацию сообщает Гомельская областная организация ОСВОД.
Вечером недалеко от поселка Горваль мужчина и женщина, а также две 11-летние девочки отправились на Березину. Сначала они шли по отмели, после чего попали в течение. Женщина и девочка выбрались, второго ребенка и мужчину унесло течением. Спасатели ведут поисковые работы.