В Речицком районе течение реки унесло девочку и мужчину

Вечером недалеко от поселка Горваль мужчина и женщина, а также две 11-летние девочки отправились на Березину. Сначала они шли по отмели, после чего попали в течение. Женщина и девочка выбрались, второго ребенка и мужчину унесло течением. Спасатели ведут поисковые работы.