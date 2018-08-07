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12:54 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Минске задержали хулигана, повредившего два автомобиля

В столице задержали 18-летнего жителя Орши, который из хулиганских побуждений повредил два автомобиля.

«Оперативники установили, что молодой человек поругался со своей девушкой. Во время ссоры он запрыгнул на Mercedes и начал по нему прыгать. После этого хулиган перепрыгнул на соседний автомобиль, который в результате также пострадал. Всего двум автомобилям был причинен ущерб на общую сумму 2000 рублей», — уточнила официальный представитель Партизанского РУВД Минска Лилиана Жиленкова.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело за хулиганство. Санкция указанной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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