В Минске задержали хулигана, повредившего два автомобиля

«Оперативники установили, что молодой человек поругался со своей девушкой. Во время ссоры он запрыгнул на Mercedes и начал по нему прыгать. После этого хулиган перепрыгнул на соседний автомобиль, который в результате также пострадал. Всего двум автомобилям был причинен ущерб на общую сумму 2000 рублей», — уточнила официальный представитель Партизанского РУВД Минска Лилиана Жиленкова.