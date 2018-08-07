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13:24 (мск), источник: Tengrinews

«Герой» скандального видео арестован в Шымкенте

«Герой» скандального видео арестован в Шымкенте, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на местную полицейскую службу.

Водитель черного внедорожника за нецензурную брань в центре города арестован на трое суток.

«Инцидент исчерпан. Административный суд вынес решение по части 1 статьи 434 КоАП РК. Он нарушил общественный порядок и проявил неуважение к окружающим. Суд постановил назначить водителю административный арест сроком на трое суток» — прокомментировали по телефону в местной полицейской службе.

Напомним, скандально видео было снято на улице Тыныбаева. Гражданский активист, известный как «Охотник за полицейскими» Руслан Жанпеисов снимал видеоматериал о водителях, нарушивших правила парковки. Хозяин внедорожника эту инициативу встретил в штыки, так как сам попал в число нарушителей. Нецензурной бранью в адрес Жанпеисова он выражался в присутствии сотрудников полиции. Кроме того, во время попытки скрыться водитель, сдавая задним ходом задел бампером Жанпеисова. В суде водитель вину признал. Судебное решение вынесено 6 августа.

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