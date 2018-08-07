Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Ашой

В Ашинском районе (Челябинская область) возбуждено уголовное дело по факту ДТП с микроавтобусом, в котором 5 августа погибли два человека, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Напомним, авария произошла ранним утром в воскресенье, 5 августа, на 1 557 километре автодороги Москва — Челябинск. Установлено, что 38-летний мужчина, управлявший микроавтобусом Iveco, не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию до двигавшегося впереди попутного грузовика, врезался в него, после чего, изменив траекторию, совершил касательное столкновение со встречным автобусом.

«В результате ДТП водитель и один из пассажиров автобуса Iveco погибли на месте, а семь граждан, находившихся в этом транспортном средстве, получили телесные повреждения различной степени тяжести», — рассказали в полиции.

Собственник автобуса пояснил, что по договору фрахтования передал его индивидуальному предпринимателю для оказания услуг по перевозке пассажиров. Поездки осуществлялись по заказу через сервис одного из перевозчиков. Находившиеся в автобусе во время его следования по маршруту рассказали, что водитель жаловался на усталость и во время остановок употреблял энергетические напитки.

По факту ДТП в ОМВД России по Ашинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УR HA (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц). Максимальная санкция этой части статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.