Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Ашой
Расследование находится на контроле Главного следственного управления ГУ МВД по Челябинской области.
Расследование находится на контроле Главного следственного управления ГУ МВД по Челябинской области.
В Ашинском районе (Челябинская область) возбуждено уголовное дело по факту ДТП с микроавтобусом, в котором 5 августа погибли два человека, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Напомним, авария произошла ранним утром в воскресенье, 5 августа, на 1 557 километре автодороги Москва — Челябинск. Установлено, что 38-летний мужчина, управлявший микроавтобусом Iveco, не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию до двигавшегося впереди попутного грузовика, врезался в него, после чего, изменив траекторию, совершил касательное столкновение со встречным автобусом.
«В результате ДТП водитель и один из пассажиров автобуса Iveco погибли на месте, а семь граждан, находившихся в этом транспортном средстве, получили телесные повреждения различной степени тяжести», — рассказали в полиции.
Собственник автобуса пояснил, что по договору фрахтования передал его индивидуальному предпринимателю для оказания услуг по перевозке пассажиров. Поездки осуществлялись по заказу через сервис одного из перевозчиков. Находившиеся в автобусе во время его следования по маршруту рассказали, что водитель жаловался на усталость и во время остановок употреблял энергетические напитки.
По факту ДТП в ОМВД России по Ашинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УR HA (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц). Максимальная санкция этой части статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
Расследование указанного уголовного дела находится на контроле Главного следственного управления полицейского главка Челябинской области.