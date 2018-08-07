Тольяттинцу вынесли приговор за изготовление оружия

Эта информация подтвердилась, и силовики пришли к Сидорову с обыском. При обыске были изъяты сигнальный пистолет МР-371, переделанный под стрельбу боевыми и травматическими патронами, 65 травматических патронов калибра 9 мм и 3 охотничьих патрона калибра 12 мм, а также основные части сигнального пистолета МР-371, ранее удаленные из конструкции оружия.