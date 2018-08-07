Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кем оказался убитый дочерьми Хачатурян - СМИ
Скандальный пост по дороге на юг: итоги проверки
СМИ узнали имя новорожденной дочери Тарасова и Костенко
Родные и друзья семьи Хачатурян рассказали о жизни сестер-убийц
20-летняя Эль Фаннинг встречается с 32-летним актером
Звезда снижает активность, или Когда Солнце уничтожит ЗемлюМожет ли Солнце остыть или, наоборот, внезапно взорваться
Бабушка, прыгнувшая в ливневку за утонувшим внуком, умерла
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
9 свежих российских сериалов, достойных повторного просмотра
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров
Молодая помощница Петросяна беременна - СМИ
СМИ поведали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
Дело сестер-убийц Хачатурян приняло новый оборот
Мать сестер-убийц об ужасах жизни с отцом
Адвокат Петросяна рассекретил личную жизнь Степаненко
"Без краски": в Сети смеются над Пугачевой - СМИ
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
В Египте откопали нового Сфинкса
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
12:35 (мск), источник: Volga News

Тольяттинцу вынесли приговор за изготовление оружия

Сотрудники УФСБ по Самарской области получили информацию о возможной причастности тольяттинца Николая Сидорова к изготовлению оружия.

Эта информация подтвердилась, и силовики пришли к Сидорову с обыском. При обыске были изъяты сигнальный пистолет МР-371, переделанный под стрельбу боевыми и травматическими патронами, 65 травматических патронов калибра 9 мм и 3 охотничьих патрона калибра 12 мм, а также основные части сигнального пистолета МР-371, ранее удаленные из конструкции оружия.

Собранные материалы фээсбэшники передали в полицию. В местном отделе МВД возбудили уголовные дела по статьям «Незаконное изготовление оружия» и «Незаконное хранение оружия».

Сидоров вину признал. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно.

Все новости региона
При крушении вертолета в Красноярском крае погиб самарец
Названы регионы России, где могут смениться губернаторы
Почему на государственных флагах нет фиолетового цвета
Зарплата в России вырастет на 4-6 процентов
Не менее 150 человек получили ожоги во время купания в Индии
Похожее на Голлума существо сняли на видео в канадском лесу
Выбраны самые забавные названия населенных пунктов в России
Россияне перестают терпеть сокращение зарплаты ради работы
Спорт
Овечкин, Радулов и Ковальчук пашут на тренировках (видео) Видео, в которых очень много железа
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
Какие автомобили покупают россияне (и сколько они стоят) Итоги июля показали, что авторынок по-прежнему растет. И отличными темпами. Какие же машины покупают чаще всего?
Кино
81-летний Роберт Редфорд объявил о завершении актерской карьеры Драма «Старик и ружье» станет его прощальным проектом
Недвижимость
Почему в России столько одинаковых домов
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Леди
История любви Степаненко и Петросяна: она была его музой 30 лет Их роман начался, когда оба были в отношениях. Степаненко не побоялась стать четвертой женой юмориста и не прогадала.
Дети
Лолита жалеет о предстоящей разлуке с дочкой Ева стала студенткой.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь