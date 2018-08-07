Женщина пропала без вести в день ВДВ в Братске
Наталью Черемисинову ищут уже пять дней.
Наталью Черемисинову ищут уже пять дней.
В Братске без вести пропала 38-летняя Наталья Черемисинова. Она ушла из дома 2 августа, когда город праздновал день ВДВ, но обратно не вернулась. Телефон женщины тоже оказался выключен. Родственники забили тревогу, обратившись за помощью в полицию.
— Граждан, которые со 2 августа видели Наталью Черемисинову, либо знают о ее местонахождении, а также имеют сведения об обстоятельствах исчезновения женщины, просят сообщить в отдел полиции № 3, — сообщили в
На вид пропавшей 40 лет, ростом она 160−170 см, волосы обесцвеченные, теплого оттенка, прямые, до плеч. Глаза