Женщина пропала без вести в день ВДВ в Братске

Источник: 38.мвд.рф

В Братске без вести пропала 38-летняя Наталья Черемисинова. Она ушла из дома 2 августа, когда город праздновал день ВДВ, но обратно не вернулась. Телефон женщины тоже оказался выключен. Родственники забили тревогу, обратившись за помощью в полицию.

— Граждан, которые со 2 августа видели Наталью Черемисинову, либо знают о ее местонахождении, а также имеют сведения об обстоятельствах исчезновения женщины, просят сообщить в отдел полиции № 3, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.