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12:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Женщина пропала без вести в день ВДВ в Братске

Наталью Черемисинову ищут уже пять дней.

Источник: 38.мвд.рф

В Братске без вести пропала 38-летняя Наталья Черемисинова. Она ушла из дома 2 августа, когда город праздновал день ВДВ, но обратно не вернулась. Телефон женщины тоже оказался выключен. Родственники забили тревогу, обратившись за помощью в полицию.

— Граждан, которые со 2 августа видели Наталью Черемисинову, либо знают о ее местонахождении, а также имеют сведения об обстоятельствах исчезновения женщины, просят сообщить в отдел полиции № 3, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

На вид пропавшей 40 лет, ростом она 160−170 см, волосы обесцвеченные, теплого оттенка, прямые, до плеч. Глаза коричнево-зеленые. Наталья была одета в голубые джинсы, синюю блузку с рисунком в виде «перышек» белого цвета, светлые босоножки открытого типа на плоской подошве. Особых примет у Черемисиновой нет.

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