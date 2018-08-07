Рывших подкоп к нефтепроводу иркутян поймали в трех метрах от цели

Шестеро местных жителей два года вручную рыли подкоп длиной 125 метров. Им оставалось всего три метра до нефтепровода, когда их задержали полицейские, сообщается на сайте ГУ МВД по региону.
По словам следователей, в ходе обысков в домах и хозпостройках, принадлежавших задержанным, полиция изъяла большое количество металлических труб, резиновых шлангов и оборудование для откачки нефти.
Действия подследственных были квалифицированы по части 1 статьи 30 части 4 статьи 158 УК РФ «Приготовление к краже, совершенное организованной группой». Уголовное дело передано в суд.
По мнению специалистов, действия правоохранителей позволили предотвратить серьезную техногенную аварию и экологическую катастрофу. Если бы злоумышленники попытались врезаться в магистральный нефтепровод, который находится по высоким давлением, это привело бы, скорее всего, к взрыву и пожару, который перекинулся бы на расположенные рядом нефтяные резервуары объемом 50 тысяч тонн. Либо десятки тонн нефти попали бы на прилегающую территорию и Ангару.