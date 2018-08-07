Трое полицейских пойдут под суд за избиение и ограбление воронежца

По данным «Вести-Воронеж», на скамью подсудимых сядут два оперативника и участковый отдела полиции № 7 (Южный отдел). Они избивали человека на улице среди бела дня.

В основу дела полицейских легли события января 2018 года. Стражи порядка подкараулили человека около его дома на Левом берегу по просьбе знакомого. У мужчины они собирались забрать чужой паспорт, отданный под залог долга. Забрав документ без возвращения «займа» правоохранители «увлеклись» и избили мужчину, отобрали у него деньги не только из карманов, но и из квартиры. Свидетелями происходивших среди бела дня побоев стали соседи жертвы. Вероятнее всего, полицейские были уверены в безнаказанности. Думали, что человек находится в России нелегально, и поэтому не заявит на них. Однако они ошибались.

В тот же день, 17 января 2018 года, сразу после избиения и ограбления мужчина отправился в Следственный комитет. Как сообщали тогда в СУ СКР по региону, потерпевший сразу же опознал всех троих полицейских. Показания против полицейских дали очевидцы, побои подтвердила судмедэкспертиза.