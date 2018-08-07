Пьяный мужчина напал на таксиста в Караганде

Согласно материалам уголовного дела, подвыпивший 25-летний карагандинец напал на таксиста с двумя ножами. Рядом с нападавшим был его знакомый, который не участвовал в конфликте. Инцидент произошел весной этого года. Двое мужчин сначала вызвали такси, сели в машину и один из них заметил на счетчике сумму в 320 тенге.

Пассажиру не понравилась такая оплата за посадку, и он начал высказывать свое недовольство водителю. Слово за слово и между мужчинами возник конфликт. Пассажир предложил разобраться на улице. Выйдя из машины, пассажир сразу же достал из кармана куртки два ножа.

Водитель во избежание дальнейшего продолжения конфликта, сел за руль своего авто, и попытался уехать. В это время буйный пассажир успел проткнуть ему шину переднего колеса. Затем, не успокоившись на этом, пассажир догнал машину у шиномонтажного сервиса и вновь пробил уже заднее колесо. Таксист едва отделался от него и уехал с места происшествия, а затем обратился в полицию.