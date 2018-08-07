В Братском районе полиция разыскала ушедших из дома девочек

О пропаже девочек девяти и шести лет в полицию заявил их дядя. Он пояснил, что сестры еще утром ушли гулять, а вечером их видели в компании одноклассницы старшей сестры. Но домой дети так и не вернулись. Сначала родственник попытался разыскать племянниц самостоятельно, а когда выяснилось, что и третья подружка также пропала, позвонил в полицию.

На место выехала следственно-оперативная группа и инспектор по делам несовершеннолетних. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, были приняты меры по установлению всех обстоятельств пропажи детей, опрошены жители поселка. В это же время была доставлена в отдел полиции мама пропавших сестер, которая находилась в этот день в Братске. К поискам девочек были привлечены силы патрульно-постовой службы, сотрудники которой обследовали окрестности, также в поселок выехал участковых уполномоченный. В ходе подворового обхода он установил, что дети могут находиться в одном из домов, хозяева которого выехали в город накануне.