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13:14 (мск), источник: ЮГА.ру

Дела по ДТП футболиста «Краснодара» Смолова направили в суд

В суд направили административные дела по ДТП с футболистом «Краснодара» Федором Смоловым.

В пресс-службе ГУМВД по Краснодарскому краю сообщили «Р-Спорт», что после составления административных материалов дела были переданы в суд.

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В отношении водителя составили протокол по ст. 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений), ст. 12.27 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием). Виновнику грозит лишение прав или арест на 15 суток.

Как сообщали Юга.ру, Смолов устроил аварию на улице Ставропольской в ночь на 1 августа. Он разбил лимитированную BMW M5 за 9 млн рублей и повредил восемь секций дорожного ограждения на 58,6 тыс. рублей. Футболист признался в случившемся и заявил, что готов возместить ущерб.

Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Олег Фоменко сказал, что к Смолову не будут применять санкции за ДТП.

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