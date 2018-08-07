В Минске парень повредил два чужих авто во время ссоры с девушкой

Инцидент произошел в одном из микрорайонов Минска. Выяснилось, что молодой человек незадолго до этого поругался со своей девушкой. «В ходе выяснения с ней отношений фигурант запрыгнул на автомобиль Mercedes и начал прыгать на нем, но на этом парень не остановился и перепрыгнул на другой автомобиль, вследствие чего обоим автомобилям были причинены повреждения на общую сумму 2000 рублей», — рассказали в ГУВД.