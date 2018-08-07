В Минске парень повредил два чужих авто во время ссоры с девушкой

Инцидент произошел в одном из микрорайонов Минска. Выяснилось, что молодой человек незадолго до этого поругался со своей девушкой. «В ходе выяснения с ней отношений фигурант запрыгнул на автомобиль Mercedes и начал прыгать на нем, но на этом парень не остановился и перепрыгнул на другой автомобиль, вследствие чего обоим автомобилям были причинены повреждения на общую сумму 2000 рублей», — рассказали в ГУВД.
Парня, из хулиганских побуждений повредившего чужие автомобили, задержали сотрудники милиции. По данному факту в отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 339 («Хулиганство») Уголовного кодекса Беларуси. Самым суровым наказанием по этой статье эмоциональному молодому человеку может стать лишение свободы сроком до 6 лет.
Это не первый подобный случай за последнее время. Недавно в Гродно молодой человек, будучи в плохом настроении, повредил зеркала 18 автомобилей. А в Минске девушка, возвращаясь домой в нетрезвом состоянии, ногтями поцарапала лакокрасочное покрытие семь припаркованных во дворе автомобилей.