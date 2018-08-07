В Северском районе пропала 13-летняя девочка, которая отправилась в Краснодар на рейсовом автобусе

Утром 6 августа девочка ушла из дома на улице Пионерской в селе Львовском. На рейсовом автобусе она отправилась в Краснодар. После этого она не выходила на связь. Очевидцы видели, что она выходила на остановке в поселке Яблоновском, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

На вид Веронике Скомороховой 12 лет. Ее рост — 160−165 см. У нее карие глаза, среднее телосложение. В день исчезновения девочка была в черных джинсах и черной футболке. При ней был черный кожаный портфель.

Сейчас устанавливают местонахождение пропавшей, а также обстоятельства произошедшего.