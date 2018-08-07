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13:26 (мск), источник: ЮГА.ру

В Северском районе пропала 13-летняя девочка, которая отправилась в Краснодар на рейсовом автобусе

В Северском районе следователи начали проверку по факту исчезновения 13-летней Вероники Скомороховой.

Утром 6 августа девочка ушла из дома на улице Пионерской в селе Львовском. На рейсовом автобусе она отправилась в Краснодар. После этого она не выходила на связь. Очевидцы видели, что она выходила на остановке в поселке Яблоновском, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

На вид Веронике Скомороховой 12 лет. Ее рост — 160−165 см. У нее карие глаза, среднее телосложение. В день исчезновения девочка была в черных джинсах и черной футболке. При ней был черный кожаный портфель.

Сейчас устанавливают местонахождение пропавшей, а также обстоятельства произошедшего.

Жителей, которые знают о том, где может находиться девочка, просят сообщить по телефону: 8 (952) 812−02−22.

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