В Ташкенте задержана женщина, пытавшаяся продать огнестрельное оружие

Сотрудниками уголовного розыска столичного ГУВД было проведено задержание с поличным уроженки Ташкентской области Зульфии Ю. при попытке продать револьвер 1921 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД.

Оружие было найдено задержанной при ремонте дома в подвальном помещении. Она пыталась продать его за 500 долларов США.