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14:17 (мск), источник: UzReport.news

В Ташкенте задержана женщина, пытавшаяся продать огнестрельное оружие

Сотрудники уголовного розыска ГУВД г. Ташкента поймали ее с поличным.

Сотрудниками уголовного розыска столичного ГУВД было проведено задержание с поличным уроженки Ташкентской области Зульфии Ю. при попытке продать револьвер 1921 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД.

Оружие было найдено задержанной при ремонте дома в подвальном помещении. Она пыталась продать его за 500 долларов США.

По данному факту Следственным управлением при ГУВД г. Ташкента возбуждено уголовное дело по статье 248 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. В ходе следствия будут установлены причины и мотивы, подтолкнувшие 49-летнюю женщину к совершению преступления.

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