В Ташкенте задержана женщина, пытавшаяся продать огнестрельное оружие
Сотрудники уголовного розыска ГУВД г. Ташкента поймали ее с поличным.
Сотрудники уголовного розыска ГУВД г. Ташкента поймали ее с поличным.
Сотрудниками уголовного розыска столичного ГУВД было проведено задержание с поличным уроженки Ташкентской области Зульфии Ю. при попытке продать револьвер 1921 года. Об этом сообщает
Оружие было найдено задержанной при ремонте дома в подвальном помещении. Она пыталась продать его за 500 долларов США.
По данному факту Следственным управлением при ГУВД г. Ташкента возбуждено уголовное дело по статье 248 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. В ходе следствия будут установлены причины и мотивы, подтолкнувшие 49-летнюю женщину к совершению преступления.