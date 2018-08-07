Мошенник продавал жителям Прикамья подделку под видом антиквариата
Для этого он выдумал легенду про умершую бабушку.
Для этого он выдумал легенду про умершую бабушку.
В Пермском крае мужчина продавал ложки и монеты, выдавая их за антиквариат. 41-летнего жителя Свердловской области обвиняют в мошенничестве.
«В июне 2018 года мужчина приехал в Губаху и, встретив на улице местного жителя, предложил ему приобрести у него якобы оригиналы российских монет образца
Позже, используя такую же легенду, мужчина продал ложки и часть монет женщине. Во второй сделке он «заработал» уже 22 тысячи рублей.
Счастливые обладатели «антиквариата» начали наводить справки в Интернете. Но тут выяснилось, что подобные столовые приборы никогда не производились в России за всю её историю, а монеты выполнены из
Потерпевшие подробно описали продавца и полицейские смогли его найти и задержать.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.