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13:32 (мск), источник: АиФ Прикамье

Мошенник продавал жителям Прикамья подделку под видом антиквариата

Для этого он выдумал легенду про умершую бабушку.

В Пермском крае мужчина продавал ложки и монеты, выдавая их за антиквариат. 41-летнего жителя Свердловской области обвиняют в мошенничестве.

«В июне 2018 года мужчина приехал в Губаху и, встретив на улице местного жителя, предложил ему приобрести у него якобы оригиналы российских монет образца XXVIII-XX веков и старинные ложки с визуальной имитацией чернения. При этом злоумышленник пояснил, что обнаружил “ценные” предметы в амбаре дома бабушки после её смерти, но вынужден их продать, потому что ему необходимы деньги на билет до Нижнего Тагила. Губахинец согласился и купил у него монеты на сумму 2500 рублей», — рассказали в пресс-службе краевой полиции.

Позже, используя такую же легенду, мужчина продал ложки и часть монет женщине. Во второй сделке он «заработал» уже 22 тысячи рублей.

Счастливые обладатели «антиквариата» начали наводить справки в Интернете. Но тут выяснилось, что подобные столовые приборы никогда не производились в России за всю её историю, а монеты выполнены из латунно-цинкового сплава и не имеют никакой культурной, музейной, исторической и материальной ценности. Обманутые жители обратились с заявлением в полицию.

Потерпевшие подробно описали продавца и полицейские смогли его найти и задержать.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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