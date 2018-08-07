Омичка украла у своей бабушки 350 тысяч рублей

Следователь отдела полиции в Полтавском районе возбудил уголовное дело по факту кражи, совершённой в крупном размере. Проверка была проведена после обращения омички, которая рассказала, что у её сестры похитили деньги. Среди накоплений, которые делала 87-летняя пенсионерка, родственница нашла билеты «банка приколов». К краже оказалась причастна 33-летняя внучка потерпевшей.

По версии следствия, женщина в течение полутора лет заменяла настоящие банкноты достоинством 1000 и 5000 рублей на поддельные. Таким образом, она похитила у бабушки 348 тысяч рублей. Фальшивые купюры она покупала в магазинах, а вырученные деньги отдала в счет погашения долга перед односельчанином.