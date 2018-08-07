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18:01 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Один человек пострадал в результате ДТП в Красносулинском районе

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Один человек пострадал в результате ДТП с участием грузовика и иномарки в Красносулинском районе Ростовской области 7 августа.

Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на ГИБДД региона, авария произошла около 6.00 на 958-м километре трассы М-4 «Дон».

По предварительным данным, Легковой автомобиль Mazda, водитель которого, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию, столкнулся с двигавшимся впереди грузовиком МАЗ.

В результате ДТП пассажира иномарки с травмами доставили в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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