Один человек пострадал в результате ДТП в Красносулинском районе

Один человек пострадал в результате ДТП с участием грузовика и иномарки в Красносулинском районе Ростовской области 7 августа.

Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на ГИБДД региона, авария произошла около 6.00 на 958-м километре трассы М-4 «Дон».

По предварительным данным, Легковой автомобиль Mazda, водитель которого, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию, столкнулся с двигавшимся впереди грузовиком МАЗ.

В результате ДТП пассажира иномарки с травмами доставили в больницу.