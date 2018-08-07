Один человек пострадал в результате ДТП в Красносулинском районе
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Один человек пострадал в результате ДТП с участием грузовика и иномарки в Красносулинском районе Ростовской области 7 августа.
Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на ГИБДД региона, авария произошла около 6.00 на 958-м километре трассы М-4 «Дон».
По предварительным данным, Легковой автомобиль Mazda, водитель которого, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию, столкнулся с двигавшимся впереди грузовиком МАЗ.
В результате ДТП пассажира иномарки с травмами доставили в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.