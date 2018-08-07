На детскую площадку в Санкт-Петербурге рухнуло дерево

Шквалистый ветер, о котором МЧС предупреждало петербуржцев и вчера, и сегодня, продолжает властвовать в городе — клонить деревья, разносить мусор из контейнеров. А на перекрестке Новочеркасского проспекта и Рижской улицы стихия разбушевалась настолько, что повалила одно из деревьев.

Да ни где-нибудь на отшибе, а прямо во дворе домов, на детской площадке. По счастливой случайности там никто не гулял в тот момент, и обошлось без пострадавших.