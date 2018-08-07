На детскую площадку в Санкт-Петербурге рухнуло дерево
К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Шквалистый ветер, о котором МЧС предупреждало петербуржцев и вчера, и сегодня, продолжает властвовать в городе — клонить деревья, разносить мусор из контейнеров. А на перекрестке Новочеркасского проспекта и Рижской улицы стихия разбушевалась настолько, что повалила одно из деревьев.
Да ни
Подписчики соцсетей советуют мамочкам самим выйти на улицу и расчистить свою площадку от упавшего дерева, распилив его на маленькие кусочки. А вот местные жители надеются, что, может, районная администрация,