На Южном Урале бывший инженер РЖД подозревается в мошенничестве
В Челябинской области будут судить бывшего инженера отдела организации работы вокзалов и развития сервисных услуг. Она подозревается в мошенничестве.
В Челябинской области будут судить бывшего инженера отдела организации работы вокзалов и развития сервисных услуг. Она подозревается в мошенничестве.
В октябре 2016 года 57-летняя женщина договорилась о финансировании в размере 50 тыс. рублей с целью приобретения
После этого она дала указание начальнику железнодорожного вокзала вернуть ей из этой суммы 40 тыс. рублей.
Также с 2015 года по 2017 год женщина совершила 19 эпизодов хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, предназначавшихся на приобретение