На Южном Урале бывший инженер РЖД подозревается в мошенничестве

В октябре 2016 года 57-летняя женщина договорилась о финансировании в размере 50 тыс. рублей с целью приобретения товарно-материальных ценностей для нужд железнодорожного вокзала станции Бердяуш, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

После этого она дала указание начальнику железнодорожного вокзала вернуть ей из этой суммы 40 тыс. рублей.