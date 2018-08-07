Инвалида-бомжа заставили бежать за автобусом в Уральске

На кадрах запечатлено, что кондуктор отгоняет инвалида от автобуса. После этого женщина возвращается автобус, садится и уезжает. Мужчина пытается догнать общественный транспорт, но это ему не удается. Директор автопарка, кому принадлежит автобус, пояснил, что инцидент произошел 4 августа возле центрального рынка.

«Мы переговорили с водителем 39-го маршрута. Он объяснил, что мужчина выбежал и начал стучать по автобусу в тот момент, когда он уже отъехал от остановки. На этом участке дороги установлены видеокамеры и запрещается производить посадку и высадку пассажиров вне остановочного павильона. За это нарушение предусмотрен большой штраф. Далее мужчина обежал и перегородил дорогу автобусу. В этот момент водитель смотрел в заднее зеркало, чтобы продолжить движение. Хорошо, что он вовремя заметил мужчину, который мог попасть под колеса. Кондуктор была вынуждена его отогнать», — отметил директор ТОО «Батыс Дилижанс» Владимир Юркевич.