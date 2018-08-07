Инвалида-бомжа заставили бежать за автобусом в Уральске
Инвалида не пустили в общественный транспорт в Уральске, передает корреспондент Tengrinews.kz. Видео как человек с ограниченными возможностями.
Инвалида не пустили в общественный транспорт в Уральске, передает корреспондент Tengrinews.kz. Видео как человек с ограниченными возможностями.
Инвалида не пустили в общественный транспорт в Уральске, передает корреспондент Tengrinews.kz. Видео как человек с ограниченными возможностями бежит за автобусом разместил в социальный сети Facebook пользователь Маралбек Балдахов.
На кадрах запечатлено, что кондуктор отгоняет инвалида от автобуса. После этого женщина возвращается автобус, садится и уезжает. Мужчина пытается догнать общественный транспорт, но это ему не удается. Директор автопарка, кому принадлежит автобус, пояснил, что инцидент произошел 4 августа возле центрального рынка.
«Мы переговорили с водителем 39-го маршрута. Он объяснил, что мужчина выбежал и начал стучать по автобусу в тот момент, когда он уже отъехал от остановки. На этом участке дороги установлены видеокамеры и запрещается производить посадку и высадку пассажиров вне остановочного павильона. За это нарушение предусмотрен большой штраф. Далее мужчина обежал и перегородил дорогу автобусу. В этот момент водитель смотрел в заднее зеркало, чтобы продолжить движение. Хорошо, что он вовремя заметил мужчину, который мог попасть под колеса. Кондуктор была вынуждена его отогнать», — отметил директор ТОО «Батыс Дилижанс» Владимир Юркевич.
Также директор автотранспортного предприятия отметил, что мужчина не впервые ведет себя подобным образом. Отмечается, что горожане часто видят, как мужчина попрошайничает возле центрального рынка.