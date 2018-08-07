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14:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Мать с ребенком чудом успели спастись: на Челябинском тракте на ходу загорелся микроавтобус

Женщина услышала щелчок, после которого из-под приборной панели повалил дым.

Жительница Свердловской области и не подозревала, что обыкновенная поездка на автомобиле превратится в гонку на выживание. Женщина ехала на микроавтобусе по Чусовскому тракту. Вместе с ней в машине находился малолетний ребенок.

Неожиданно автоледи услышала подозрительный щелчок, после которого из-под приборной панели в салон повалил дым. Женщина, насколько это было возможно, быстро остановилась на обочине, схватила малыша и выскочила на улицу. А уже через несколько секунд машина исчезла в языках пламени.

Прибывшие на место пожарные потушили огонь за несколько минут, однако микроавтобус выгорел полностью и восстановлению не подлежит.

— Площадь пожара составила 3 квадратных метра. Никто из людей не пострадал, — рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. — Причину возгорания установят дознаватели, работающие на месте происшествия.

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