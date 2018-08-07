Мать с ребенком чудом успели спастись: на Челябинском тракте на ходу загорелся микроавтобус

Жительница Свердловской области и не подозревала, что обыкновенная поездка на автомобиле превратится в гонку на выживание. Женщина ехала на микроавтобусе по Чусовскому тракту. Вместе с ней в машине находился малолетний ребенок.

Неожиданно автоледи услышала подозрительный щелчок, после которого из-под приборной панели в салон повалил дым. Женщина, насколько это было возможно, быстро остановилась на обочине, схватила малыша и выскочила на улицу. А уже через несколько секунд машина исчезла в языках пламени.

Прибывшие на место пожарные потушили огонь за несколько минут, однако микроавтобус выгорел полностью и восстановлению не подлежит.