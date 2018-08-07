Мать с ребенком чудом успели спастись: на Челябинском тракте на ходу загорелся микроавтобус
Женщина услышала щелчок, после которого
Женщина услышала щелчок, после которого
Жительница Свердловской области и не подозревала, что обыкновенная поездка на автомобиле превратится в гонку на выживание. Женщина ехала на микроавтобусе по Чусовскому тракту. Вместе с ней в машине находился малолетний ребенок.
Неожиданно автоледи услышала подозрительный щелчок, после которого
Прибывшие на место пожарные потушили огонь за несколько минут, однако микроавтобус выгорел полностью и восстановлению не подлежит.
— Площадь пожара составила 3 квадратных метра. Никто из людей не пострадал, — рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. — Причину возгорания установят дознаватели, работающие на месте происшествия.