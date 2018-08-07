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15:05 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Дрожжановском районе РТ из-за непотушенной сигареты сгорел дом вместе с хозяином

Пожар вспыхнул накануне рано утром в селе Большая Акса.

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). В Дрожжановском районе РТ из-за непотушенной сигареты сгорел дом вместе с хозяином, в котором погиб мужчина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Большая Акса пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 в понедельник в 04.12.

Прибывшие по вызову пожарные ДПК «Большая Акса» обнаружили, что огнем объят небольшой бревенчатый дом и сарай.

Чуть больше получас потребовалось огнеборцам, чтобы полностью справиться с огнем. Разбирая сгоревшие конструкции дома пожарные обнаружили в комнате тело 62-летнего хозяина дома.

По предварительной версии, причиной происшествия стала неосторожность при курении.

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