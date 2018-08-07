В Дрожжановском районе РТ из-за непотушенной сигареты сгорел дом вместе с хозяином
Пожар вспыхнул накануне рано утром в селе Большая Акса.
Пожар вспыхнул накануне рано утром в селе Большая Акса.
(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). В Дрожжановском районе РТ
Сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Большая Акса пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 в понедельник в 04.12.
Прибывшие по вызову пожарные ДПК «Большая Акса» обнаружили, что огнем объят небольшой бревенчатый дом и сарай.
Чуть больше получас потребовалось огнеборцам, чтобы полностью справиться с огнем. Разбирая сгоревшие конструкции дома пожарные обнаружили в комнате тело 62-летнего хозяина дома.
По предварительной версии, причиной происшествия стала неосторожность при курении.