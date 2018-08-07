Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведева грубо ответила обозлившимся россиянам
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
72-летний Евгений Петросян готовится стать отцом
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
В Сети восхищаются естественной красотой Альбины Джанабаевой
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Daily Express в шоке от заявления Лаврова
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
9 свежих российских сериалов, достойных повторного просмотра
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров
Овечкин, Радулов и Ковальчук пашут на тренировках (видео)
Три игрока «Спартака» не полетели с командой на матч ЛЧ
Ангелы Чарли: Бэрримор и Диаз вместе сходили на шопинг
Бузова, Шейк, Кардашьян: кого из звезд можно встретить в Италии
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Свежеуложенный асфальт воруют ведрами (видео)
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Почему в России столько одинаковых домов
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
14:58 (мск), источник: Kazinform

В акимате Костаная прокомментировали трещины в строящейся многоэтажке

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В строящемся жилом доме № 27 в новом микрорайоне Костаная «Юбилейный» уже пошли трещины, а территория ограждена лентой. Строительные работы здесь приостановлены до приезда и детального анализа ситуации специалистами Казахстанского научно-исследовательского и проектного института строительства и архитектуры. Факт прокомментировали в городском акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новые дома строятся при поддержке бюджетных средств, и от того, насколько качественно будут выполнены работы, зависит безопасность будущих жильцов дома. Это понимают в городском акимате, отдел строительства которого и выступает заказчиком работ. В связи с выявленными проблемами строительные работы на данном участке приостановлены.

Читайте также
Причину трещины в новостройке Костаная объяснили строители

«Относительно выявленных трещин на фасаде жилого дома до выяснения причин строительно-монтажные работы приостановлены с 11 июня 2018 года. Подрядчиком установлены контрольные маяки на трещине, и ведется журнал наблюдения за ним, авторскому надзору по итогам наблюдений за маяками и наблюдением трещин необходимо будет принять решение. На сегодняшний день для технического обследования и дачи заключения ожидается приезд специалистов специализированной государственной научно-исследовательской и проектной организации по проблемам сейсмостойкого строительства АО “КазНИИСА”. По итогам будут выработаны мероприятия на объекте строительства», — сообщил пресс-секретарь акима города Костанай Алмат Досымхан.

Как сообщают в ТОО «Алматы строй», которое выступает подрядчиком проекта, проблема в грунте на территории, где возводится дом. И главная проблема, вероятнее всего, связана с грунтовыми водами, из-за которых и начал «страдать» фундамент и пошли трещины по возведенной многоэтажке. Вопрос с демонтажем будет решен только после того, как специалисты КазНИИСА проведут техобследование дома и дадут заключение. Как резюмировали в ТОО, демонтаж может стоить более 70 млн тенге.

Все новости региона
 Земля, недвижимость, историко-культурные объекты - в чем обвиняют Храпуновых
Генпрокуратура РК через Le Figaro вызвала на допрос Мухтара Аблязова
Названы регионы России, где могут смениться губернаторы
Дочь главы Серпуховского района обратилась к Владимиру Путину
В Румынии обнаружили крепость бронзового века втрое больше Трои
Туристка покорила Монблан и обнаружила там выпивающих россиян
Актера «Такси» Сами Насери ударили по лицу в московском баре
Не менее 150 человек получили ожоги во время купания в Индии
Где находится самое опасное озеро в мире
Спорт
Овечкин, Радулов и Ковальчук пашут на тренировках (видео) Видео, в которых очень много железа
Hi-Tech
Паспорта уходят в прошлое Россияне смогут забирать посылки без удостоверения личности.
Авто
АВТОВАЗ пообещал новинку, которая «изменит всё» На официальных страничках марки Lada появился снимок пяти автомобилей, накрытых покрывалами
Кино
81-летний Роберт Редфорд объявил о завершении актерской карьеры Драма «Старик и ружье» станет его прощальным проектом
Недвижимость
Почему в России столько одинаковых домов
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Леди
История любви Степаненко и Петросяна: она была его музой 30 лет Их роман начался, когда оба были в отношениях. Степаненко не побоялась стать четвертой женой юмориста и не прогадала.
Дети
72-летний Евгений Петросян готовится стать отцом В Сети появилась новость о том, что возлюбленная юмориста беременна.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь