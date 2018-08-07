В акимате Костаная прокомментировали трещины в строящейся многоэтажке

Новые дома строятся при поддержке бюджетных средств, и от того, насколько качественно будут выполнены работы, зависит безопасность будущих жильцов дома. Это понимают в городском акимате, отдел строительства которого и выступает заказчиком работ. В связи с выявленными проблемами строительные работы на данном участке приостановлены.
«Относительно выявленных трещин на фасаде жилого дома до выяснения причин строительно-монтажные работы приостановлены с 11 июня 2018 года. Подрядчиком установлены контрольные маяки на трещине, и ведется журнал наблюдения за ним, авторскому надзору по итогам наблюдений за маяками и наблюдением трещин необходимо будет принять решение. На сегодняшний день для технического обследования и дачи заключения ожидается приезд специалистов специализированной государственной научно-исследовательской и проектной организации по проблемам сейсмостойкого строительства АО “КазНИИСА”. По итогам будут выработаны мероприятия на объекте строительства», — сообщил пресс-секретарь акима города Костанай Алмат Досымхан.
Как сообщают в ТОО «Алматы строй», которое выступает подрядчиком проекта, проблема в грунте на территории, где возводится дом. И главная проблема, вероятнее всего, связана с грунтовыми водами, из-за которых и начал «страдать» фундамент и пошли трещины по возведенной многоэтажке. Вопрос с демонтажем будет решен только после того, как специалисты КазНИИСА проведут техобследование дома и дадут заключение. Как резюмировали в ТОО, демонтаж может стоить более 70 млн тенге.