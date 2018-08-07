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15:08 (мск), источник: Югополис

Пропавшая 13-летняя девочка из Северского района найдена

Ребенок жив.

Об исчезновении девочки ранее сообщал «Югополис». После того, как родные сообщили в правоохранительные органы о том, что она пропала, был объявлен розыск.

В последний раз школьницу видели около 11 часов утра 6 августа в селе Львовском Северского района Кубани в автобусе, направлявшемся в краевой центр. Известно, что она ушла из дома самовольно. Очевидцы видели, как она выходила на остановке в поселке Яблоновском. После этого она исчезла.

Как сообщили «Югополису» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю, днем 7 августа девочку нашли в центре Краснодара. Она жива. Проводится проверка.

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