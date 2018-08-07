Пропавшая 13-летняя девочка из Северского района найдена

В последний раз школьницу видели около 11 часов утра 6 августа в селе Львовском Северского района Кубани в автобусе, направлявшемся в краевой центр. Известно, что она ушла из дома самовольно. Очевидцы видели, как она выходила на остановке в поселке Яблоновском. После этого она исчезла.