Жертвами ДТП за неделю стали 44 человека
ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Жертвами ДТП за неделю с 30 июля по 5 августа стали 44 человека, сообщает
ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Жертвами ДТП за неделю с 30 июля по 5 августа стали 44 человека, сообщает
Всего за эти 7 дней в республике зафиксировано 160
Инспекторы ДПС выявили 86 171 нарушение правил дорожного движения, 40 362 из которых были грубыми.
Удалось задержать 1596 водителей, управлявших автомобилем в нетрезвом состоянии. Кроме того, инспекторы зафиксировали 11 916 случаев превышения установленной скорости, 1168 водителей, двигавшихся на запрещающий сигнал светофора или нарушавших правила проезда перекрестка.
Штрафы за тонировку стекол автомобилей получили 679 водителей, за использование мобильного телефона во время управления транспортным средством — 908 водителям, за несоблюдение правил пользования ремнями безопасности — 15416 водителей.