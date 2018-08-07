Жертвами ДТП за неделю стали 44 человека

Источник: Sputnik

Всего за эти 7 дней в республике зафиксировано 160 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 142 человека и погибли 44.

Инспекторы ДПС выявили 86 171 нарушение правил дорожного движения, 40 362 из которых были грубыми.

Удалось задержать 1596 водителей, управлявших автомобилем в нетрезвом состоянии. Кроме того, инспекторы зафиксировали 11 916 случаев превышения установленной скорости, 1168 водителей, двигавшихся на запрещающий сигнал светофора или нарушавших правила проезда перекрестка.