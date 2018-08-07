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15:25 (мск), источник: Sputnik

Жертвами ДТП за неделю стали 44 человека

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Жертвами ДТП за неделю с 30 июля по 5 августа стали 44 человека, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

Источник: Sputnik

Всего за эти 7 дней в республике зафиксировано 160 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 142 человека и погибли 44.

Инспекторы ДПС выявили 86 171 нарушение правил дорожного движения, 40 362 из которых были грубыми.

Удалось задержать 1596 водителей, управлявших автомобилем в нетрезвом состоянии. Кроме того, инспекторы зафиксировали 11 916 случаев превышения установленной скорости, 1168 водителей, двигавшихся на запрещающий сигнал светофора или нарушавших правила проезда перекрестка.

Штрафы за тонировку стекол автомобилей получили 679 водителей, за использование мобильного телефона во время управления транспортным средством — 908 водителям, за несоблюдение правил пользования ремнями безопасности — 15416 водителей.

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