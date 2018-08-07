Дело банды Китайца отправили в суд

Преступники пробрались к нему в дом и забрали две тысячи евро. Затем хозяина вывезли в парк и жестоко избили, требуя еще денег. При обысках в доме одного из задержанных нашли 200 кустов конопли и оборудование для производства наркотиков. Все трое ранее были судимы.



