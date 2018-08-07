Дело банды Китайца отправили в суд
Дело группировки криминального авторитета Китайца отправили в суд. Трех человек, задержанных в июне, обвиняют в шантаже и ограблении.
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Дело группировки криминального авторитета Китайца отправили в суд. Трех человек, задержанных в июне, обвиняют в шантаже и ограблении.
По данным Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью, члены группировки вымогали деньги у жителя столицы под предлогом возврата несуществующего долга.
Преступники пробрались к нему в дом и забрали две тысячи евро. Затем хозяина вывезли в парк и жестоко избили, требуя еще денег. При обысках в доме одного из задержанных нашли 200 кустов конопли и оборудование для производства наркотиков. Все трое ранее были судимы.