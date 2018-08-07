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15:27 (мск), источник: Publika.md

Дело банды Китайца отправили в суд

Дело группировки криминального авторитета Китайца отправили в суд. Трех человек, задержанных в июне, обвиняют в шантаже и ограблении.

По данным Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью, члены группировки вымогали деньги у жителя столицы под предлогом возврата несуществующего долга.

Преступники пробрались к нему в дом и забрали две тысячи евро. Затем хозяина вывезли в парк и жестоко избили, требуя еще денег. При обысках в доме одного из задержанных нашли 200 кустов конопли и оборудование для производства наркотиков. Все трое ранее были судимы.

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