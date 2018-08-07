Воронежские полицейские поймали серийных мошенников, обманувших россиян на 30 млн рублей
Среди жертв аферистов была жительница Семилук, которая отдала им 500 тыс. рублей.
Среди жертв аферистов была жительница Семилук, которая отдала им 500 тыс. рублей.
Воронежские полицейские совместно с ГУ МВД России и Росгвардией поймали девять человек, которых подозревают в серийном мошенничестве. По версии правоохранителей, злоумышленники совершили более 200 преступлений по всей стране и обманули россиян почти на 30 млн рублей. Об этом сегодня, 7 августа, сообщили в региональном управлении МВД.
В число подозреваемых вошли две женщины и семь мужчин в возрасте от 26 до 54 лет. Часть из них — уроженцы Калужской области, другая — москвичи. Как отметили правоохранители, у одного из мужчин уже есть судимость за подобное мошенничество.
По словам полиции, среди жертв группировки как минимум трижды оказывались жители Воронежской области. «Большой куш» они сорвали с 82-летней жительницы Семилук. Под предлогом выплаты компенсации за ранее купленное лекарство, они убедили старушку перевести 500 тыс. рублей на свой банковский счёт.
— Аналогичным способом они завладели денежными средствами 78-летней жительницы города Острогожска, а также 79-летнего жителя села Залиман Богучарского района Воронежской области, — отметили в полиции.
Против задержанных было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Разбирательства продолжаются.