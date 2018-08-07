Воронежские полицейские поймали серийных мошенников, обманувших россиян на 30 млн рублей

Воронежские полицейские совместно с ГУ МВД России и Росгвардией поймали девять человек, которых подозревают в серийном мошенничестве. По версии правоохранителей, злоумышленники совершили более 200 преступлений по всей стране и обманули россиян почти на 30 млн рублей. Об этом сегодня, 7 августа, сообщили в региональном управлении МВД.

В число подозреваемых вошли две женщины и семь мужчин в возрасте от 26 до 54 лет. Часть из них — уроженцы Калужской области, другая — москвичи. Как отметили правоохранители, у одного из мужчин уже есть судимость за подобное мошенничество.

По словам полиции, среди жертв группировки как минимум трижды оказывались жители Воронежской области. «Большой куш» они сорвали с 82-летней жительницы Семилук. Под предлогом выплаты компенсации за ранее купленное лекарство, они убедили старушку перевести 500 тыс. рублей на свой банковский счёт.

— Аналогичным способом они завладели денежными средствами 78-летней жительницы города Острогожска, а также 79-летнего жителя села Залиман Богучарского района Воронежской области, — отметили в полиции.