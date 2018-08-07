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15:58 (мск), источник: БЕЛТА

В Минске разыскивают 14-летнюю девочку

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фрунзенское РУВД Минска разыскивает 14-летнюю девочку, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Пропавшая без вести Кристина Кравченко ушла из дома 3 августа. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Девочка живет в Минске на улице Жилуновича, д. 21.

На вид ей 14 лет, рост ниже 160 см, худощавого телосложения. Волосы светло-русые, волнистые, прическа каре. На лице веснушки. Кристина Кравченко была одета в черные джинсы, майка в полоску желтого, голубого и белого цветов, темно-серые кроссовки. При себе имела рюкзак розового цвета.

В милиции просят тех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей девочке, позвонить по телефонам 8 (017) 207−67−67, 8 (029) 356−02−80, 8 (029) 768−03−87 либо на номер 102.

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