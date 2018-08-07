В Минске разыскивают 14-летнюю девочку
7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фрунзенское РУВД Минска разыскивает 14-летнюю девочку, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фрунзенское РУВД Минска разыскивает 14-летнюю девочку, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Пропавшая без вести Кристина Кравченко ушла из дома 3 августа. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Девочка живет в Минске на улице Жилуновича, д. 21.
На вид ей 14 лет, рост ниже 160 см, худощавого телосложения. Волосы
В милиции просят тех, кто располагает