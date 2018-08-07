В Минске разыскивают 14-летнюю девочку

Пропавшая без вести Кристина Кравченко ушла из дома 3 августа. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Девочка живет в Минске на улице Жилуновича, д. 21.

На вид ей 14 лет, рост ниже 160 см, худощавого телосложения. Волосы светло-русые, волнистые, прическа каре. На лице веснушки. Кристина Кравченко была одета в черные джинсы, майка в полоску желтого, голубого и белого цветов, темно-серые кроссовки. При себе имела рюкзак розового цвета.