В ДТП с маршруткой на Дороге жизни пострадали двое, на «Скандинавии» уцелели чудом
Массовое ДТП затрудняет движение по автодороге «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области днём 7 августа.
Массовое ДТП затрудняет движение по автодороге «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области днём 7 августа.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», не доезжая до поворота на Цвелодубово, столкнулись самосвал, фура и легковая машина. «Один автомобиль на проезжей части, второй в кювете. Пробка в обе стороны», — пишет Семён. Легковушка получила сильные повреждения.
Как пояснили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по
Более серьёзная авария случилась около 11:30 на Дороге жизни, у поселка Романовка во Всеволожском районе Ленинградской области.
По предварительным данным, столкнулись попутные ВАЗ-2107 и маршрутный автобус № 462, курсирующий от станции метро «Ладожская» до посёлка Углово. Водитель и пассажир семёрки попали в больницу. Все четыре человека, ехавшие в автобусе, невредимы.