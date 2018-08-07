В ДТП с маршруткой на Дороге жизни пострадали двое, на «Скандинавии» уцелели чудом

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Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», не доезжая до поворота на Цвелодубово, столкнулись самосвал, фура и легковая машина. «Один автомобиль на проезжей части, второй в кювете. Пробка в обе стороны», — пишет Семён. Легковушка получила сильные повреждения.

<div id="vk_post_-68471405_9411329"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?158?wmode=opaque"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-68471405_9411329", -68471405, 9411329, 'xmcYIRKlgf87EG_jtOIIzepkPg'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Как пояснили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ДТП никто не пострадал.

Более серьёзная авария случилась около 11:30 на Дороге жизни, у поселка Романовка во Всеволожском районе Ленинградской области.