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15:53 (мск), источник: Фонтанка

В ДТП с маршруткой на Дороге жизни пострадали двое, на «Скандинавии» уцелели чудом

Массовое ДТП затрудняет движение по автодороге «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области днём 7 августа.

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Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», не доезжая до поворота на Цвелодубово, столкнулись самосвал, фура и легковая машина. «Один автомобиль на проезжей части, второй в кювете. Пробка в обе стороны», — пишет Семён. Легковушка получила сильные повреждения.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как пояснили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ДТП никто не пострадал.

Более серьёзная авария случилась около 11:30 на Дороге жизни, у поселка Романовка во Всеволожском районе Ленинградской области.

По предварительным данным, столкнулись попутные ВАЗ-2107 и маршрутный автобус № 462, курсирующий от станции метро «Ладожская» до посёлка Углово. Водитель и пассажир семёрки попали в больницу. Все четыре человека, ехавшие в автобусе, невредимы.

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