Трое молодых людей вымогали у семьи 1000 евро за компрометирующее видео

Семья обратилась за помощью в правоохранительные органы. Совместными усилиями полиции, Нацинспектората по расследованиям и сотрудников ПБОПОД, были задержаны трое молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет.

Задержание произошло во время того, как жертва передавала вымогателям часть обещанной суммы — 10 тысяч леев.

Как видно на кадрах, опубликованных правоохранителями, преступники пытались выманить жертву в район Дубоссарской ГЭС. Приехать в Кишинёв на встречу они боялись и сами сообщили об этом.