Трое молодых людей вымогали у семьи 1000 евро за компрометирующее видео
1000 евро попросили неизвестные у семьи из Кишинёва за компрометирующее видео. Связь с жертвами преступники установили через Viber.
1000 евро попросили неизвестные у семьи из Кишинёва за компрометирующее видео. Связь с жертвами преступники установили через Viber.
Семья обратилась за помощью в правоохранительные органы. Совместными усилиями полиции, Нацинспектората по расследованиям и сотрудников ПБОПОД, были задержаны трое молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет.
Задержание произошло во время того, как жертва передавала вымогателям часть обещанной суммы — 10 тысяч леев.
Как видно на кадрах, опубликованных правоохранителями, преступники пытались выманить жертву в район Дубоссарской ГЭС. Приехать в Кишинёв на встречу они боялись и сами сообщили об этом.
Сейчас молодых людей арестовали на 30 суток. Если их признают виновными, им грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.