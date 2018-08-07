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15:45 (мск), источник: Publika.md

Трое молодых людей вымогали у семьи 1000 евро за компрометирующее видео

1000 евро попросили неизвестные у семьи из Кишинёва за компрометирующее видео. Связь с жертвами преступники установили через Viber.

Семья обратилась за помощью в правоохранительные органы. Совместными усилиями полиции, Нацинспектората по расследованиям и сотрудников ПБОПОД, были задержаны трое молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет.

Задержание произошло во время того, как жертва передавала вымогателям часть обещанной суммы — 10 тысяч леев.

Как видно на кадрах, опубликованных правоохранителями, преступники пытались выманить жертву в район Дубоссарской ГЭС. Приехать в Кишинёв на встречу они боялись и сами сообщили об этом.

Сейчас молодых людей арестовали на 30 суток. Если их признают виновными, им грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

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