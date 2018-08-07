Бывший замначальника омской полиции Ярков, обвиняемый в браконьерстве, сказал на суде последнее слово

Источник: Om1.ru

В Омске подходит к концу судебное разбирательство по делу бывшего начальника следственного управления УМВД по Омской области Владимира Яркова. Напомним, обвинительное заключение было подписано в мае этого года. По данным следствия, в июле 2017 года Ярков сплавлялся на лодке по Иртышу и, используя сети из лески, вылавливал запрещенные для отлова стерлядь, судака, нельму и язя. Материальный ущерб государству от такого браконьерства оценили в 91 тысячу рублей.

После служебной проверки сотрудника УМВД уволили из органов за проступок, порочащий честь и достоинство мундира.

Сам подсудимый свою вину категорически отрицает. Сегодня, 7 августа, он сказал на заседании свое последнее слово.

Моя позиция более детально была изложена на стадии предварительного следствия и когда мы приводили свои доводы в прениях. Все подробно изложено в том числе в письменном варианте, поэтому я не вижу смысла повторяться. Владимир Ярков

По мнению Яркова, рыбу ему подбросили, а в ходе следствия и проверки допущено множество нарушений уголовно-процессуального законодательства. Его также удивило, что многие свидетели обвинения, которые в ходе предварительного следствия давали показания против него, на заседании вдруг стали опровергать свои слова.

— Гособвинитель попытался сформулировать свою точку зрения, что якобы я на них оказывал какое-то давление, но это вызывает улыбку или даже иронию. Как я могу оказывать воздействие на оперативных сотрудников, которые меня задерживали, на сотрудников инспекции, которые участвовали в мероприятиях, на других должностных лиц? Ни один из свидетелей не заявил, что с моей стороны на них было оказано какое-то воздействие, — отметил Владимир Ярков.

Помимо прочего, по данным следствия, накануне ареста браконьер заработал на продаже рыбы 50 тысяч рублей. Разумеется, и этот факт Ярков категорически опровергает: