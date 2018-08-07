Дело ASEM: судьи продлили арест трех фигурантов
Троим подозреваемым, находящимся под следствием по делу Академии экономических исследований Молдовы (ASEM), продлили срок домашнего ареста на 30 дней.
Троим подозреваемым, находящимся под следствием по делу Академии экономических исследований Молдовы (ASEM), продлили срок домашнего ареста на 30 дней.
Решения были вынесены в конце прошлой недели судом Кишинева в секторе Буюкань.
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По этому делу в начале июня были арестованы девять человек, в том числе шестеро преподавателей ASEM и трое посредников. Арестованных подозревают в организации коррупционной сети, через которую покупались оценки за экзамены.
В общей сложности офицеры НЦБК и антикоррупционные прокуроры изъяли более 2 млн леев в разных валютах в ходе обысков, проведенных в рамках данного дела.
Прокуроры возбудили несколько уголовных дел за пассивную и активную коррупцию, а также торговлю влиянием, которые были объединены в общий процесс.