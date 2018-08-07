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16:07 (мск), источник: Noi.md

Дело ASEM: судьи продлили арест трех фигурантов

Троим подозреваемым, находящимся под следствием по делу Академии экономических исследований Молдовы (ASEM), продлили срок домашнего ареста на 30 дней.

Решения были вынесены в конце прошлой недели судом Кишинева в секторе Буюкань.

Руководитель пресс-службы Антикоррупционной прокуратуры Анастасия Михэлчану сообщила CrimeMoldova, что двоим лицам, находящимся под следствием по данному делу, запрещено покидать страну, еще один подозреваемый будет находиться под судебным контролем.

По этому делу в начале июня были арестованы девять человек, в том числе шестеро преподавателей ASEM и трое посредников. Арестованных подозревают в организации коррупционной сети, через которую покупались оценки за экзамены.

В общей сложности офицеры НЦБК и антикоррупционные прокуроры изъяли более 2 млн леев в разных валютах в ходе обысков, проведенных в рамках данного дела.

Прокуроры возбудили несколько уголовных дел за пассивную и активную коррупцию, а также торговлю влиянием, которые были объединены в общий процесс.

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