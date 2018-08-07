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16:09 (мск), источник: Noi.md

Четверо молдаван, пострадавших в аварии в Калуге, будут доставлены домой

По данным Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям МВД, вчера, 6 августа, в 19:45 (по местному времени), родственники пострадавших и погибших прибыли в Калугу РФ на микроавтобусе МВД.

В то же время сообщается об отправке специализированного транспортного средства для репатриации трупов из компании, нанятой правительством Республики Молдова.

Друзья, коллеги по работе и соседи погибших в Калуге, оплакивают их смерть. Транспортное средство прибудет 7 августа. После проведения необходимых процедур по репатриации сотрудники Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Молдова будут сопровождать тела по пути в Республику Молдова.

Сегодня планируется выписка четырех людей с травмами из больницы Сухиничи, которых можно будет доставить домой. Остальные четыре жертвы аварии продолжат лечение в Российской Федерации, пока врачи не разрешат их безопасную транспортировку.

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