Четверо молдаван, пострадавших в аварии в Калуге, будут доставлены домой

В то же время сообщается об отправке специализированного транспортного средства для репатриации трупов из компании, нанятой правительством Республики Молдова.

Друзья, коллеги по работе и соседи погибших в Калуге, оплакивают их смерть. Транспортное средство прибудет 7 августа. После проведения необходимых процедур по репатриации сотрудники Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Молдова будут сопровождать тела по пути в Республику Молдова.