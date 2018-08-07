Семья погибшего в Пакистане альпиниста оставит его тело в горах
Родственники погибшего в Пакистане альпиниста Сергея Глазунова приняли решение не забирать его тело в Россию. Поиск останков спортсмена чреват риском для жизни спасателей.
Родственники погибшего в Пакистане альпиниста Сергея Глазунова приняли решение не забирать его тело в Россию. Поиск останков спортсмена чреват риском для жизни спасателей.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Анну Пиунову, координатора спасательных работ, тело спортсмена до сих пор не найдено, но даже если оно будет обнаружено, забрать его со скалы невозможно. Поэтому близкие Сергея Глазунова решили отказаться от идеи перевезти тело в Россию.
Тем не менее, Пиунова не исключила, что поиск места гибели Глазунова будет продолжен с помощью беспилотников.
Причина, по которой одних из самых сильных альпинистов страны сорвался с почти отвесного склона, пока неизвестна. Одна из версий — нарушение техники безопасности.
Трагедия на склоне пакистанской горы Латок-1 произошла 24 июля. Два альпиниста петербуржец Александр Гуков и иркутянин Сергей Лазарев находились на северном склоне горы на высоте порядка 6200 метров. Во время прохождения очередного участка Лазарев сорвался вниз, а Гуков без еды, воды, связи почти неделю провел на склоне в ожидании спасателей. Сейчас Гуков доставлен в Россию и проходит лечение в Москве.