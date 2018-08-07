Семья погибшего в Пакистане альпиниста оставит его тело в горах

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Анну Пиунову, координатора спасательных работ, тело спортсмена до сих пор не найдено, но даже если оно будет обнаружено, забрать его со скалы невозможно. Поэтому близкие Сергея Глазунова решили отказаться от идеи перевезти тело в Россию.

Тем не менее, Пиунова не исключила, что поиск места гибели Глазунова будет продолжен с помощью беспилотников.

Причина, по которой одних из самых сильных альпинистов страны сорвался с почти отвесного склона, пока неизвестна. Одна из версий — нарушение техники безопасности.