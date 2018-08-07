В Башкирии на производстве погиб рабочий от струи песка

При проведении работ по очистке установки по производству акриловой кислоты 38-летнему работнику в плечо правой руки попала струя песка под давлением. От полученной раны развилось обильное кровотечение. Пострадавшего госпитализировали. Однако, несмотря на оказанную помощь, мужчина скончался в больнице. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.