В Уфе ливень затопил двор

— Уважаемые уфимцы, городские службы в очередной раз предупреждают вас о том, что при подтверждении штормовых предупреждений во время ливневых дождей, усилении ветра и грозы, рекомендуется быть предельно внимательными, не выпускать детей на улицу без присмотра, соблюдать правила безопасности, — обратилась администрация города.