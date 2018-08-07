В Уфе ливень затопил двор

После дождя вода в течение нескольких минут ушла в действующую ливневую канализацию.
— Уважаемые уфимцы, городские службы в очередной раз предупреждают вас о том, что при подтверждении штормовых предупреждений во время ливневых дождей, усилении ветра и грозы, рекомендуется быть предельно внимательными, не выпускать детей на улицу без присмотра, соблюдать правила безопасности, — обратилась администрация города.
По данным Башгидромета, в ближайшие дни в республике сохранится дождливая погода. Ожидаются ливни, грозы, шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду.