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15:54 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Уфе ливень затопил двор

Сегодня в Уфе проходят обильные осадки. В результате ливня затопило дворовую территорию по улице Интернациональная. В результате водой заполнилась территория вблизи домов № 21 и № 19. В этих дворах сложный рельеф с сильным уклоном.

После дождя вода в течение нескольких минут ушла в действующую ливневую канализацию.

— Уважаемые уфимцы, городские службы в очередной раз предупреждают вас о том, что при подтверждении штормовых предупреждений во время ливневых дождей, усилении ветра и грозы, рекомендуется быть предельно внимательными, не выпускать детей на улицу без присмотра, соблюдать правила безопасности, — обратилась администрация города.

По данным Башгидромета, в ближайшие дни в республике сохранится дождливая погода. Ожидаются ливни, грозы, шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду.

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