Роспотребнадзор проводит проверку по факту массового отравления людей на свадьбе

Как сообщила одна из потерпевших, в минувшие выходные она отдыхала с семьей на турбазе «Медвежий угол» в Кинеле. Здесь компания друзей и родственников отмечала свадьбу молодой пары.

После веселья многие гости почувствовали себя плохо. По предварительным данным, не менее чем у десяти отдыхавших на турбазе человек — кишечная инфекция.

«Пострадали в том числе молодожены, диджей и трое детей», — рассказали потерпевшие.

Младшему пострадавшему недавно исполнилось два года. У ребенка рвота.