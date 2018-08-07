Роспотребнадзор проводит проверку по факту массового отравления людей на свадьбе
Роспотребнадзор по Самарской области проводит проверку по факту массового отравления людей на свадьбе. Об этом сообщили Волга Ньюс в
Роспотребнадзор по Самарской области проводит проверку по факту массового отравления людей на свадьбе. Об этом сообщили Волга Ньюс в
Как сообщила одна из потерпевших, в минувшие выходные она отдыхала с семьей на турбазе «Медвежий угол» в Кинеле. Здесь компания друзей и родственников отмечала свадьбу молодой пары.
После веселья многие гости почувствовали себя плохо. По предварительным данным, не менее чем у десяти отдыхавших на турбазе человек — кишечная инфекция.
«Пострадали в том числе молодожены, диджей и трое детей», — рассказали потерпевшие.
Младшему пострадавшему недавно исполнилось два года. У ребенка рвота.
Известно, что многие гости приехали на свадьбу из разных городов России.