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16:14 (мск), источник: ЕАН

Расследование дела о нападении на главреда «Областной газеты» Дмитрия Полянина продлено

Расследование дела о нападении на главного редактора свердловской «Областной газеты» Дмитрия Полянина продлено до середины сентября. Об этом ЕАН сообщил официальный представитель управления Генеральной прокуратуры РФ в УрФО Дмитрий Серебренников.

От комментариев хода расследования в надзорном ведомстве отказались, аналогичную позицию занимают представители Следственного комитета, которому дело было передано из ведения полиции.

Сам Дмитрий Полянин перспективы расследования своего дела оценивает скептически.

«Было опрошено более 100 человек. Но, к сожалению, не сделано ничего для того, чтобы действительно найти нападавших. К примеру, насколько мне известно, не были изъяты записи камер видеонаблюдения с места происшествия, не были запрошены биллинговые данные, на основании чего можно было бы выяснить, как и куда скрылись нападавшие. Это позор системы и отсутствие безопасности для граждан», — заявил ЕАН медиаменеджер.

Напомним, на Полянина напали у входа в подъезд дома, в котором он живет, вечером 12 апреля.

«Нападение произошло прямо у подъезда. Били сзади арматурой. В результате — ушибы и сотрясение головного мозга, сломано ребро», — сообщил на следующий день Дмитрий Полянин.

В конце мая была заявлено, что расследование ЧП под свой контроль берет Генпрокуратура.

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