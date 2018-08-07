Расследование дела о нападении на главреда «Областной газеты» Дмитрия Полянина продлено

«Было опрошено более 100 человек. Но, к сожалению, не сделано ничего для того, чтобы действительно найти нападавших. К примеру, насколько мне известно, не были изъяты записи камер видеонаблюдения с места происшествия, не были запрошены биллинговые данные, на основании чего можно было бы выяснить, как и куда скрылись нападавшие. Это позор системы и отсутствие безопасности для граждан», — заявил ЕАН медиаменеджер.