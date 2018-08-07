Звезду фильма «Такси» прооперировали в Москве
Французского актера Сами Насери прооперировали в московском НИИ глазных болезней имени Гельмгольца после драки в столичном баре.
Французского актера Сами Насери прооперировали в московском НИИ глазных болезней имени Гельмгольца после драки в столичном баре.
Как сообщили iz.ru в медицинском учреждении, травма, полученная актером, была тяжелой, но операция прошла успешно. Сейчас Насери все еще находится под наркозом.
Ранее стало известно, что в ходе потасовки в
Успешная французская франшиза «Такси» принесла Насери мировую известность. В четырех частях кинокартины он исполнил главную роль таксиста по имени Даниэль.