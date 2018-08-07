Звезду фильма «Такси» прооперировали в Москве

Как сообщили iz.ru в медицинском учреждении, травма, полученная актером, была тяжелой, но операция прошла успешно. Сейчас Насери все еще находится под наркозом.

Ранее стало известно, что в ходе потасовки в караоке-баре 5 августа актер получил несколько ударов в лицо, после чего обратился за медицинской помощью в НИИ имени Н. В. Склифосовского. Сообщалось, что полученные травмы не представляют опасности для здоровья француза. Его выписали из больницы в день обращения.