Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дележ имущества со Степаненко вскрыл настоящую фамилию Петросяна
Скандальный пост по дороге на юг: итоги проверки
Виктория Бекхэм наняла на работу собственного сына
В Египте откопали нового Сфинкса
Стэйтем и Хантингтон-Уайтли впервые за долгое время вышли в свет
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Раскрыты подробности инцидента с лайнером РФ над Черным морем
Дележ имущества вскрыл настоящую фамилию Петросяна
Умерла актриса Шарлотта Рэй
9 свежих российских сериалов, достойных повторного просмотра
Овечкин, Радулов и Ковальчук пашут на тренировках (видео)
Три игрока «Спартака» не полетели с командой на матч ЛЧ
Стэйтем и Хантингтон-Уайтли впервые за долгое время вышли в свет
Ангелы Чарли: Бэрримор и Диаз вместе сходили на шопинг
Скандальный пост по дороге на юг: итоги проверки
«Зрелищная» полицейская погоня из Китая (видео)
Женщина 16 лет терроризировала соседей записью оперной арии
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
16:55 (мск), источник: Известия

Звезду фильма «Такси» прооперировали в Москве

Французского актера Сами Насери прооперировали в московском НИИ глазных болезней имени Гельмгольца после драки в столичном баре.

Как сообщили iz.ru в медицинском учреждении, травма, полученная актером, была тяжелой, но операция прошла успешно. Сейчас Насери все еще находится под наркозом.

Ранее стало известно, что в ходе потасовки в караоке-баре 5 августа актер получил несколько ударов в лицо, после чего обратился за медицинской помощью в НИИ имени Н. В. Склифосовского. Сообщалось, что полученные травмы не представляют опасности для здоровья француза. Его выписали из больницы в день обращения.

Успешная французская франшиза «Такси» принесла Насери мировую известность. В четырех частях кинокартины он исполнил главную роль таксиста по имени Даниэль.

Звезду фильма «Такси» побили в баре из-за отказа отдать микрофон
Во время загрузки произошла ошибка.
16:27 (мск)© Ньюстюб
 Национализм или евроинтеграция: почему Украина поссорилась с Венгрией
Космос как предчувствие: почему в США началась реформа вооруженных сил
Названы регионы России, где могут смениться губернаторы
Дочь главы Серпуховского района обратилась к Владимиру Путину
Туристка покорила Монблан и обнаружила там выпивающих россиян
«Это не конец света»: как построить бункер на случай войны
Ким Чен Ын посмотрел на сомов на «невиданной ферме»
Умер художник мультфильмов о Простоквашино Аркадий Шер
Спорт
Овечкин, Радулов и Ковальчук пашут на тренировках (видео) Видео, в которых очень много железа
Hi-Tech
На небе случайно заметили загадочное НЛО Необычный объект заметили в Лондоне.
Авто
АВТОВАЗ пообещал новинку, которая «изменит всё» На официальных страничках марки Lada появился снимок пяти автомобилей, накрытых покрывалами
Кино
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере Звезда «Форсажа» представил фильм «Мег: Монстр глубины» со своим участием
Недвижимость
Почему в России столько одинаковых домов
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Леди
История любви Степаненко и Петросяна: она была его музой 30 лет Их роман начался, когда оба были в отношениях. Степаненко не побоялась стать четвертой женой юмориста и не прогадала.
Дети
72-летний Евгений Петросян готовится стать отцом В Сети появилась новость о том, что возлюбленная юмориста беременна.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь