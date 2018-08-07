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16:29 (мск), источник: АиФ Омск

Омич украл из магазина платёжный терминал

Кража произошла в тот момент, когда продавец на несколько минут вышла из торгового зала.

В городской отдел полиции № 10 поступила информация о хищении платежного терминала из продуктового магазина, расположенного на улице 7-я Северная, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что мужчина купил в магазине алкоголь. Когда продавец на несколько минут покинула торговый зал, а когда вернулась, не обнаружила ни покупателя, ни терминала.

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Злоумышленника задержали сотрудники ЧОПа неподалеку от места преступления, когда подозреваемый пытался вскрыть терминал и похитить деньги. Сумма причинённого ущерба составила 56 500 рублей.

Задержанным оказался 32-летний житель Центрального округа, который ранее неоднократно был судимым за кражи. Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 161 УК РФ. Теперь злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

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