Омич украл из магазина платёжный терминал

В городской отдел полиции № 10 поступила информация о хищении платежного терминала из продуктового магазина, расположенного на улице 7-я Северная, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что мужчина купил в магазине алкоголь. Когда продавец на несколько минут покинула торговый зал, а когда вернулась, не обнаружила ни покупателя, ни терминала.