Омич украл из магазина платёжный терминал
Кража произошла в тот момент, когда продавец на несколько минут вышла из торгового зала.
Кража произошла в тот момент, когда продавец на несколько минут вышла из торгового зала.
В городской отдел полиции № 10 поступила информация о хищении платежного терминала из продуктового магазина, расположенного на улице 7-я Северная, сообщает
Злоумышленника задержали сотрудники ЧОПа неподалеку от места преступления, когда подозреваемый пытался вскрыть терминал и похитить деньги. Сумма причинённого ущерба составила 56 500 рублей.
Задержанным оказался 32-летний житель Центрального округа, который ранее неоднократно был судимым за кражи. Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 161 УК РФ. Теперь злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.