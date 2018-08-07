Мотоциклист наехал на корову и скончался в Костанайской области
Авария произошла на трассе в Сарыкольском районе Костанайской области. Водитель мотоцикла наехал на переходящую проезжую часть корову.
Авария произошла на трассе в Сарыкольском районе Костанайской области. Водитель мотоцикла наехал на переходящую проезжую часть корову.
Мужчина скончался в больнице, передает NUR.KZ со ссылкой на
В полиции уточнили, что сельчанка перегоняла коров под знаком «Перегон скота». Полицейские просят водителей обращать внимание на дорожные знаки.