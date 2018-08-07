Мотоциклист наехал на корову и скончался в Костанайской области

Мужчина скончался в больнице, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу областного ДВД. Сельчанка перегоняла коров через проезжую часть. В это время на мотоцикле по трассе ехал 35-летний мужчина. Он столкнулся с коровой, которая в тот момент переходила дорогу. В результате аварии мотоциклист сильно пострадал. Он умер в хирургии больницы.