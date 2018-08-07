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16:30 (мск), источник: Nur.kz

Мотоциклист наехал на корову и скончался в Костанайской области

Авария произошла на трассе в Сарыкольском районе Костанайской области. Водитель мотоцикла наехал на переходящую проезжую часть корову.

Источник: Nur.kz

Мужчина скончался в больнице, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу областного ДВД. Сельчанка перегоняла коров через проезжую часть. В это время на мотоцикле по трассе ехал 35-летний мужчина. Он столкнулся с коровой, которая в тот момент переходила дорогу. В результате аварии мотоциклист сильно пострадал. Он умер в хирургии больницы.

В полиции уточнили, что сельчанка перегоняла коров под знаком «Перегон скота». Полицейские просят водителей обращать внимание на дорожные знаки.

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