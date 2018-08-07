В Волгограде полиция задержала коллекционера военных наград
Мужчине грозит до трех месяцев ареста.
Мужчине грозит до трех месяцев ареста.
Волгоградские правоохранители задержали 46-летнего коллекционера военных наград времен Великой Отечественной войны и возбудили в отношении него уголовное дело, расследование которого уже завершилось.
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В ходе обыска полиция нашла у него дома 41 медаль, шесть орденов и одно удостоверение к медали. Все они, согласно заключению специалиста
Теперь мужчине грозит до трех месяцев ареста.