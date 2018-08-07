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17:32 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде полиция задержала коллекционера военных наград

Мужчине грозит до трех месяцев ареста.

Волгоградские правоохранители задержали 46-летнего коллекционера военных наград времен Великой Отечественной войны и возбудили в отношении него уголовное дело, расследование которого уже завершилось.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, в течение 2017 года мужчина через интернет скупал госнаграды, пока он не попался в январе 2018 года правоохранителям при получении очередной посылки с медалями.

В ходе обыска полиция нашла у него дома 41 медаль, шесть орденов и одно удостоверение к медали. Все они, согласно заключению специалиста историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва», являются подлинными наградами, принадлежавшими реальным участникам войны. Так, к примеру, среди них были ордена Славы третьей степени и «Красной звезды», медали «За отвагу», «За оборону Москвы», «За победу над Японией» и другие.

Теперь мужчине грозит до трех месяцев ареста.

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