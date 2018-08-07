Студент чуть не зарезал знакомого в Богородском районе
Уголовное дело передано в суд.
Уголовное дело передано в суд.
Студент чуть не зарезал знакомого в Богородском районе. Об этом сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области.
Вечером 25 мая 17-летний обвиняемый рыбачил с 43-летним знакомым на берегу Оки в деревне Хабарское. Между ними произошла ссора по малозначительному поводу, в результате чего подросток ударил нетрезвого мужчину ножом. Потерпевший выжил благодаря помощи медиков.
Подросток обучается в техникуме, ранее к уголовной ответственности не привлекался.
Уголовное дело передано в суд.