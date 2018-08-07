Следствие предъявило Дмитрию Сазонову обвинение в получении взятки

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Напомним, 25 июля стало известно, что его при получении 100 тыс. руб. в кафе на ул. Вилоновской с поличным задержали сотрудники ФСБ.

По версии следствия, с апреля по июль 2018 г. он в несколько приемов получил от гражданина взятку в размере 100 тыс. руб., а всего — на общую сумму 400 тыс. руб., за способствование «непринятию подчиненными должностными лицами мер ответственности к сотрудникам представляемой взяткодателем организации, в случае выявления нарушений в их деятельности».

Как уточнялось во время заседания суда по избранию Дмитрию Сазонову меры пресечения, речь шла о том, чтобы «закрыть глаза» на деятельность ООО ЧОО «Восток-Лада». По данным ИАС Seldon Basis, собственниками общества являются Владимир Орлов и Александр Половинкин.

Отметим, 26 июля Дмитрию Сазонову была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Обжаловать это решение его адвокатам не удалось, хотя о проявлении милосердия суд просил даже митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий.