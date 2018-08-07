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17:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Нижегородская прокуратура проверила инцидент с лифтом в новостройке

После внесения представления в адрес домоуправляющей компании недостатки были устранены.

Прокуратура вместе с Волжско-Окским управлением Ростехнадзора проверила инцидент с лифтом, случившийся в многоквартирном доме в ЖК «Маршал град». В июле 2018 года произошла резкая аварийная остановка подъемника, внутри которого находилась семья с грудным ребенком, информация о «падении» лифта разошлась по социальным сетям и СМИ.

В результате проверки было установлено, что причиной этого ЧП стал сильный износ вкладышей крепления лифтовой кабины, люфт в местах крепления кабины к направляющим и захламление приямка шахты лифта строительным мусором. По заверению прокуратуры, после внесения представления в адрес домоуправляющей компании эти недостатки были устранены.

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