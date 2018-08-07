Нижегородская прокуратура проверила инцидент с лифтом в новостройке
После внесения представления в адрес домоуправляющей компании недостатки были устранены.
После внесения представления в адрес домоуправляющей компании недостатки были устранены.
Прокуратура вместе с
В результате проверки было установлено, что причиной этого ЧП стал сильный износ вкладышей крепления лифтовой кабины, люфт в местах крепления кабины к направляющим и захламление приямка шахты лифта строительным мусором. По заверению прокуратуры, после внесения представления в адрес домоуправляющей компании эти недостатки были устранены.