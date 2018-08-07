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17:09 (мск), источник: Sputnik.md

Гражданка Молдовы оказалась среди 145 пострадавших при взрыве в Болонье

Женщина из Молдовы в возрасте 38 лет, пострадала при взрыве в итальянском городе.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik. Среди пострадавших при взрыве на автостраде близ Болоньи оказалась и гражданка Республики Молдова, сообщает министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы.

Женщина в возрасте 38 лет самостоятельно обратилась в местный госпиталь, ей оказали медицинскую помощь, а затем выписали из больницы.

По сообщению итальянских СМИ и медицинской службы города, при взрыве погибли двое человек, число пострадавших к утру вторника достигло 145 человек. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, утром во вторник навестивший пострадавших в больнице Чезене, также посетил раненых, госпитализированных в Болонье.

В понедельник, 6 августа, неподалеку от аэропорта Болоньи произошло несколько взрывов и крупный пожар. Бензовоз, перевозивший топливо, попал в ДТП. Пламя перекинулось на автомобили, которые были выставлены в дилерском центре рядом с местом взрыва, мост частично обрушился. Аэропорт продолжал работу в прежнем режиме, движение по мосту возобновилось только утром во вторник.

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