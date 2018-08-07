Гражданка Молдовы оказалась среди 145 пострадавших при взрыве в Болонье

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik. Среди пострадавших при взрыве на автостраде близ Болоньи оказалась и гражданка Республики Молдова, сообщает министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы.

Женщина в возрасте 38 лет самостоятельно обратилась в местный госпиталь, ей оказали медицинскую помощь, а затем выписали из больницы.

По сообщению итальянских СМИ и медицинской службы города, при взрыве погибли двое человек, число пострадавших к утру вторника достигло 145 человек. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, утром во вторник навестивший пострадавших в больнице Чезене, также посетил раненых, госпитализированных в Болонье.