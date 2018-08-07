В Столбцовском районе легковушка врезалась в МАЗ, погибла россиянка

ДТП произошло сегодня около 8.20 на 277-м км автодороги Брест — Минск — граница РФ. Водитель Nissan X-Trail, 28-летний житель Москвы, ехал по левой полосе в направлении Минска, когда, предположительно, уснул либо отвлекся от управления, что в совокупности с неправильно выбранной скоростью и привело к столкновению.

«После опережения попутного транспортного средства Nissan съехал на правую обочину, попытался опередить попутный МАЗ, но столкнулся с ним. МАЗ съехал в левый по ходу движения кювет», — рассказал подробности трагедии официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.