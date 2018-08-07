Очевидцы сообщили о взрыве газовых баллончиков в мусорке напротив детсада в Воронеже
Инцидент произошел на пересечении улицы Калачеевской и переулка Томского.
Инцидент произошел на пересечении улицы Калачеевской и переулка Томского.
Очевидцы сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» о взрыве газовых баллончиков в мусорке рядом с воронежским детсадом № 183, расположенным на улице Рижской. Первые сообщения о ЧП поступили в «систему-112» в 16:04.
Информацию о загорании подтвердили в
По словам очевидцев, один из баллонов залетел в палисадник частного дома.
— Через дорогу от мусорки — площадка детского сада, если бы в этот момент там гуляли дети, страшно представить, что могло бы произойти, — рассказала Любовь Глущенко, жительница улицы Калачеевская.
Спасатели потушили огонь.