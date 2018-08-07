Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«В пользу государства»: миллиарды Петросяна требуют конфисковать
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Звезду «Папиных дочек» Дарью Мельникову заподозрили в беременности
Родственники отвернулись от сестер, убивших своего отца
София Ротару произвела фурор в день своего 71-летия
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Раскрыты подробности инцидента с лайнером РФ над Черным морем
Дележ имущества вскрыл настоящую фамилию Петросяна
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок
Черная полоса: что спасет карьеру Смолова
Три игрока «Спартака» не полетели с командой на матч ЛЧ
Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер покатались на самокатах
Платье Дженнифер Лопез стало предметом насмешек
Скандальный пост по дороге на юг: итоги проверки
«Зрелищная» полицейская погоня из Китая (видео)
Женщина 16 лет терроризировала соседей записью оперной арии
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
17:52 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Очевидцы сообщили о взрыве газовых баллончиков в мусорке напротив детсада в Воронеже

Инцидент произошел на пересечении улицы Калачеевской и переулка Томского.

Очевидцы сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» о взрыве газовых баллончиков в мусорке рядом с воронежским детсадом № 183, расположенным на улице Рижской. Первые сообщения о ЧП поступили в «систему-112» в 16:04.

Информацию о загорании подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. ЧП случилось на пересечении улицы Калачеевской и переулком Томским. Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, никто не пострадал.

По словам очевидцев, один из баллонов залетел в палисадник частного дома.

— Через дорогу от мусорки — площадка детского сада, если бы в этот момент там гуляли дети, страшно представить, что могло бы произойти, — рассказала Любовь Глущенко, жительница улицы Калачеевская.

Спасатели потушили огонь.

Все новости региона
Полиция предложила воронежским автомобилистам варианты объезда проблемного участка в Лосево
Названы регионы России, где могут смениться губернаторы
Туристка покорила Монблан и обнаружила там выпивающих россиян
Дочь главы Серпуховского района обратилась к Владимиру Путину
В Твери возбуждено дело об экстремизме за репосты картинок
Звезду фильма «Такси» прооперировали в Москве после драки
Кобзона выписали из больницы
Не менее 150 человек получили ожоги во время купания в Индии
Спорт
Черная полоса: что спасет карьеру Смолова Дела по ДТП, участником которого стал нападающий сборной России и "Краснодара" Федор Смолов, было передано в суд
Hi-Tech
На небе случайно заметили загадочное НЛО Необычный объект заметили в Лондоне.
Авто
АВТОВАЗ пообещал новинку, которая «изменит всё» На официальных страничках марки Lada появился снимок пяти автомобилей, накрытых покрывалами
Кино
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере Звезда «Форсажа» представил фильм «Мег: Монстр глубины» со своим участием
Недвижимость
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Можно ли купаться в фонтанах?
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Леди
История любви Степаненко и Петросяна: она была его музой 30 лет Их роман начался, когда оба были в отношениях. Степаненко не побоялась стать четвертой женой юмориста и не прогадала.
Дети
72-летний Евгений Петросян готовится стать отцом В Сети появилась новость о том, что возлюбленная юмориста беременна.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь