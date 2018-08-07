Очевидцы сообщили о взрыве газовых баллончиков в мусорке напротив детсада в Воронеже

Очевидцы сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» о взрыве газовых баллончиков в мусорке рядом с воронежским детсадом № 183, расположенным на улице Рижской. Первые сообщения о ЧП поступили в «систему-112» в 16:04.

Информацию о загорании подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. ЧП случилось на пересечении улицы Калачеевской и переулком Томским. Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, никто не пострадал.

По словам очевидцев, один из баллонов залетел в палисадник частного дома.

— Через дорогу от мусорки — площадка детского сада, если бы в этот момент там гуляли дети, страшно представить, что могло бы произойти, — рассказала Любовь Глущенко, жительница улицы Калачеевская.