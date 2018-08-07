На пляже в Ростовской области ранили двух человек из травматического пистолета

«В полицию поступило сообщение о том, что в ходе конфликта двое граждан получили ранения из травматического оружия. Один из них был госпитализирован, его жизни и здоровью ничего не угрожает», — сказал представитель пресс-службы. Сейчас полицейские ищут подозреваемого в совершении преступления.