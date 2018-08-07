Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Старик не в себе»: Панин и другие звезды о разводе Петросяна
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Звезду «Папиных дочек» Дарью Мельникову заподозрили в беременности
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Певица Бьянка вышла замуж
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Бабушка, прыгнувшая в ливневку за утонувшим внуком, умерла
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок
Черная полоса: что спасет карьеру Смолова
Три игрока «Спартака» не полетели с командой на матч ЛЧ
Певица Бьянка вышла замуж
София Ротару произвела фурор в день своего 71-летия
Водитель на арендованном авто за 3 часа собрал $50 000 штрафов
Для водителей придумали налог за езду по пробкам
Житель новостройки отсудил у соседки санузел
Почему из-за должника в доме могут страдать все
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
17:56 (мск), источник: Городской репортер

На пляже в Ростовской области ранили двух человек из травматического пистолета

Два человека пострадали в результате стрельбы на пляже в селе Самарское Ростовской области, сообщили «Городскому репортеру» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В полицию поступило сообщение о том, что в ходе конфликта двое граждан получили ранения из травматического оружия. Один из них был госпитализирован, его жизни и здоровью ничего не угрожает», — сказал представитель пресс-службы. Сейчас полицейские ищут подозреваемого в совершении преступления.

Все новости региона
Названы регионы России, где могут смениться губернаторы
Туристка покорила Монблан и обнаружила там выпивающих россиян
Дочь главы Серпуховского района обратилась к Владимиру Путину
В Твери возбуждено дело об экстремизме за репосты картинок
Звезду фильма «Такси» прооперировали в Москве после драки
Кобзона выписали из больницы
Не менее 150 человек получили ожоги во время купания в Индии
Спорт
Черная полоса: что спасет карьеру Смолова Дела по ДТП, участником которого стал нападающий сборной России и "Краснодара" Федор Смолов, было передано в суд
Hi-Tech
На небе случайно заметили загадочное НЛО Необычный объект заметили в Лондоне.
Авто
АВТОВАЗ пообещал новинку, которая «изменит всё» На официальных страничках марки Lada появился снимок пяти автомобилей, накрытых покрывалами
Кино
Стэйтем с возлюбленной и Сталлоне на мировой премьере Звезда «Форсажа» представил фильм «Мег: Монстр глубины» со своим участием
Недвижимость
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Почему в России столько одинаковых домов
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Леди
История любви Степаненко и Петросяна: она была его музой 30 лет Их роман начался, когда оба были в отношениях. Степаненко не побоялась стать четвертой женой юмориста и не прогадала.
Дети
72-летний Евгений Петросян готовится стать отцом В Сети появилась новость о том, что возлюбленная юмориста беременна.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь