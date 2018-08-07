На пляже в Ростовской области ранили двух человек из травматического пистолета
Два человека пострадали в результате стрельбы на пляже в селе Самарское Ростовской области, сообщили «Городскому репортеру» в
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Два человека пострадали в результате стрельбы на пляже в селе Самарское Ростовской области, сообщили «Городскому репортеру» в
«В полицию поступило сообщение о том, что в ходе конфликта двое граждан получили ранения из травматического оружия. Один из них был госпитализирован, его жизни и здоровью ничего не угрожает», — сказал представитель