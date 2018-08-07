В Твери возбуждено дело об экстремизме за репосты картинок во «ВКонтакте»

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Поводом стали репосты изображений и публикаций в социальной сети «ВКонтакте», сообщил «Ъ» адвокат подозреваемого Ильнур Шарапов.

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Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и принадлежности к какой-либо социальной группе). Следователи пришли к выводу, что публикации, которые репостнул господин Соколов, содержат «языковые признаки направленности на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы по признакам расы, национальности, языка, происхождения».

«Сотрудники Центра “Э” приехали ко мне в 6 утра на съемную квартиру в Люберцы 20 июля. Представились водопроводчиками из-за двери. Ну, а далее, как обычно, руки за спину, лицом к стене. Показали документы и постановление на обыск. Забрали всю технику, телефон, смартфон и планшетник с ноутбуком», — приводит адвокат слова Сергея Соколова.

Во время прямой линии 7 июня президент России Владимир Путин согласился, что ситуацию с наказанием за лайки и репосты не нужно доводить «до маразма и абсурда». В конце того же месяца депутаты Алексей Журавлев («Родина») и Сергей Шаргунов (КПРФ) внесли в Госдуму пакет законопроектов, которые отменяют уголовную ответственность за подобные действия. Позже Mail.ru Group, которой принадлежат «ВКонтакте» и «Одноклассники», призвала провести амнистию осужденных за лайки и репосты в соцсетях.